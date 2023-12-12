الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات لـ"التحالف الوطني" بالمنيا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا،  في الساعات الأخيرة من التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، قيام أعضاء التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي،  بالحشد وعمل مسيرات بالتعاون مع مؤسسة تحيا مصر، ودعوة جميع الجمعيات الأهلية للنزول والمشاركة الإيجابية.

 

وشهدت اللجان رقم ٢٣ و٢٤، ولجان قطاع غرب المنيا، مسيرة حاشدة للتحالف الوطني تقدمها عدد من النواب السابقين والقيادات الطبيعية والتي لها محبة في قلوب الأهالي.

 

وقال بهير محمد محمد،  عضو التحالف، إن هذه المسيرة لدعم الرئيس السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة.

 

وأكد عضو التحالف الوطني التنموي، أن مجهودات الرئيس السيسي في شتى المجالات لا تنكر، وأننا نحشد محبي الرئيس للمشاركة الفعالة والايجابية.


وقال اللواء عبد الناصر البرباوي، نائب رئيس حزب صوت الشعب، إنه تم التنسيق مع حملة تحيا مصر، وتم تسيير سيارات واتوبيسات جوالة لحشد الهادي للجان والمشاركة الإيجابية.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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