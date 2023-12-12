زحام كبير على لجنة الوافدين فى انتخابات الرئاسة بنادي المنيا الرياضي

شهدت لجنة الوافدين بنادي المنيا الرياضي زحام وإقبال كبير من الناخبين قبل ساعات من انتهاء التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت جامعة المنيا قد قامت بتوفير وسيلة مواصلات لنقل الطلاب والطالبات بالجامعة من المغتربين لمقر لجنة المغتربين بنادي المنيا لتسهيل إدلائهم بأصواتهم.

وكانت اللجان الانتخابية بالمنيا قد شهدت اليوم عدة مسيرات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حيث نظم حزب مستقبل وطن مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من المواطنين والمواطنات بجانب مسيرات تمثل النقابات المختلفة والعاملين بالمصالح الحكومية.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 508 مركز انتخابي باجمالي 13 لجنة عامة و585 لجنة فرعية بجانب 3 لجان الوافدين بينما يبلغ عدد الناخبين 3 مليون و689 الف ناخب وناخبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".