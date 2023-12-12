إقبال كثيف فى لجان مدينة الشيخ زايد للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

شهدت مدينة الشيخ زايد إقبالا كثيفا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم مع الساعات الأولى من فتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية.



فتحت اللجان الفرعية فى الشيخ زايد بمحافظة الجيزة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.



وحضر القضاة المشرفون على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفون المعاونون، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.