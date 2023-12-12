مسنة تصطحب أحفادها أثناء الإدلاء بصوتها بمطروح: "مشفناش مع السيسى إلا الخير"

متكأة على عصاها وبرفقه أحفادها حرصت حميدة عبدالصادق، ابنة محافظة مطروح التي تبلغ من العمر 73 سنة على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وأكدت خلال حديثها لـ"الدستور"، أنها تشارك في جميع الاستحقاقات وحرصت على اصطحاب أحفادها لغرس روح الولاء والانتماء لديهم، مشيرة إلى أنها انتخبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: "رئيسنا وحمينا.. ومشفناش معاه إلا الخير".

انطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم عبد الفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.