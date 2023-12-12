الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة المقطم بالقاهرة: انتظام العملية الانتخابية في يومها الثالث دون معوقات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال وجدي عبدالمنعم، رئيس لجنة المقطم بالقاهرة، إن الأوضاع مستقرة تمامًا في لجان المقطم بالقاهرة.

وأكد وجدي عبدالمنعم، خلال حواره عبر زووم مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان هناك تعطيل في الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات نتيجة تأخر القضاة عن اللجان، ولكن بعد ذلك انتظمت العملية التصويتية بكل سلاسة ويسر.

الانتخابات الرئاسية 

أضاف في حديثه، أن المرشح الرئاسي فريد زهران أدلى بصوته في لجنة 1 بقسم المقطم بالقاهرة، ولم يعط أي ملاحظات تذكر عن العملية الانتخابية.

وتابع: "العمل في اللجان استمر في اليوم الأول للساعة الـ12 بعد منتصف الليل، وذلك بسبب الكثافة العددية التي كانت توجد أمام اللجان في اليوم الأول.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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