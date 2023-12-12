الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية| أمين لجنة بأسوان يحتفل بعيد ميلاده

أسوان
أسوان

مع حلول وقت الراحة في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، احتفل محمود العمدة، أحد أمناء لجنة رقم 27 بمدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمدينة أسوان، أحد لجان التصويت المغتربين، بعيد ميلاده.

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جاء ذلك بحضور كلاً من: المستشار خالد حمد، رئيس اللجنة العامه المشرفة علي الانتخابات بمركز ومدينة أسوان، والمستشار محمد ياسين، رئيس اللجنة، بالإضافة إلى حضور، فراج امين 
شوقى عبدالظاهر، وصديقه عمرو عبدالعظيم، والشيخ عبدالمجيد النجار، احد اعضاء الحملة الرئاسية من ذوي الهمم.

ووجه محمود العمدة، امين اللجنة، الشكر للمستشار خالد حمد، رئيس اللجنة العامه المشرفة علي الانتخابات بمركز ومدينة أسوان، والمستشار محمد ياسين رئيس اللجنة على حضورهم المشرف وموافقتهم على الاحتفال بعيد ميلاده فى وقت الراحة داخل اللجنة الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.


وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.


كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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