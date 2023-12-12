إقبال كبير من العاملين بالمشروعات السياحية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

شهدت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنتهي، اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا من جميع العاملين بكل المشروعات السياحية في مختلف المدن علي مستوي الجمهورية، وتؤكد المؤشرات الأولية أن مشاركة العاملين بالقطاع السياحي في الانتخابات الحالية تعكس وعيهم بأهمية المشاركة في أي استحقاق دستوري بما يحقق مصلحة الوطن.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد بالتنسيق التام مع غرفه الخمس للاستعداد المبكر للانتخابات الرئاسية- وضعت كل غرفة خطة تحرك لتوعية العاملين بالمنشأة التابعة لها بأهمية ممارسة حقهم الدستوري، والتأكيد أن ممارسة هذا الحق يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

وقال الوصيف إن الغرف الخمس تابعت عملية التصويت خلال اليومين الماضيين، ورصدت مشاركة واسعة من العاملين بالمشروعات السياحية، موضحا أن تلك المشاركة والحضور من كافة فئات الشعب ترسم صورة ذھنیة رائعة عن مصر لدى العالم أجمع، وأوضح أن جهود الغرف سوف تتواصل اليوم حتى غلق باب التصويت مع توفير كافة الإمكانات التي تسهل على العاملين مشاركتهم بالعملية الانتخابية تدعيما للخطوات الجادة لعملية البناء والتنمية التي تتحقق على أرض مصر.

من جانبه، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية من العاملين بالقطاع السياحي مشرف، موضحا أن تلك المشاركة تعكس الوعي الكبير لدى جميع المصريين ومن بينهم العاملين بالمشروعات السياحية.

وأشار إلى أن غرفة الفنادق الرئيسية بالقاهرة فتحت خطوط اتصال مباشر مع غرفها الفرعية بكافة أنحاء مصر على مدار الساعة منذ انطلاق العملية الانتخابية، وسوف تتواصل حتى انتهاء عملية التصويت، مضيفا أن الغرفة الأم والغرف الفرعية تواصلت مع الجهات المسئولة بكل المحافظات لمعرفة لجان المغتربين وتم إخطار العاملين بالفنادق بأماكنها خاصة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث إن معظم العاملين بالمشروعات السياحية بالمدن السياحية بالمحافظتين من المغتربين، وبالفعل توجهت أعداد كبيرة من العاملين إلى تلك اللجان.

وقال الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن الغرفة تابعت من خلال مجلس الإدارة والجهاز الإداري مع غرفها الفرعية بالصعيد وسيناء والدلتا والبحر الأحمر عمليات تسهيل تصويت العاملين بشركات السياحة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المؤشرات ومنذ اليوم الأول كانت إيجابية للغاية حول حجم المشاركة الذي يعد الأعلى من نوعه، وأضاف الببلاوي أن الغرف وجهت الغرفة الفرعية بتقديم كافة التسهيلات للعالمين بالشركات للمشاركة في الانتخابات.

وأوضح عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة وبالتنسيق مع الغرف الفرعية أقرت تسهيلات أمام مئات الآلاف من العاملين بالمطاعم السياحية بمختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في التصويت، بدأت بندوات توعية حول أهمية المشاركة والتواجد، وتواصل كل فرع مع المطاعم التابعة له قبل الانتخابات بأيام قليلة مطالبا بمنح العاملين إجازة أو وقت مستقطع خلال ساعات العمل ليتمكنوا من التصويت وهو ما تم بالفعل، وأشار المصري إلى أن المفاجأة هو الإقبال الكبير من شباب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على المشاركة إيمانا منهم بأهمية دورهم لصالح الوطن بأكمله.

وأوضح علي غنيم، رئيس غرفة السلع السياحية، أن الغرفة ناشدت جميع العاملين بالبازارات ومحلات السلع السياحية بضرورة الحرص على المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن مصر بحاجة لأبنائها في تلك اللحظة الفارقة في تاريخها لتوضيح تكاتفها ووحدتها أمام العالم كله.

وأشار إلى أن العاملين بمحلات السلع السياحية استوعبوا أهمية هذا الكلام، وأقبلوا بصورة غير مسبوقة على المشاركة في عملية التصويت، وأوضح أنه على اتصال دائم بالغرف الفرعية حتى انتهاء التصويت للتأكيد على مشاركة جميع العاملين.