لليوم الثالث.. مستقبل وطن الشرقية ينظم 30 مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية

نظم حزب مستقبل وطن الشرقية عدة مسيرات حاشدة بكافة مدن ومراكز المحافظة لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الرئاسي في مقدمتهم الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة وجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب وأمناء الامانات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأكد أمين الشرقية؛ بأن الحزب نظم 30 مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية، مسيرة مدينة الزقازيق طافت عددًا من الشوارع الرئيسية، والميادين العامة بدأت من المقر الرئيسي للحزب، وصولًا للجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد بمشاركة العديد من أعضاء الحزب والمواطنين حاملين أعلام مصر مرددين هتافات؛ أبرزها «تحيا مصر».

وأضاف الدكتور "سليم" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية مشيرًا إلى أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الإنتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار من يمثله رئيسًا للجمهورية والذي يأتي حفاظًا على مكتسبات الدولة وتحقيقًا للتنمية الشاملة والمنشودة.

ودعا أمين الحزب بالشرقية جموع المواطنين الذين لم يشاركوا في العرس الديموقراطي للنزول إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الإنتخابات الرئاسية مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم أعضاء حزب مستقبل وطن بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة في توعية المواطنين بأهمية النزول والمشاركة في العملية الإنتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".