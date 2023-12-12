معلمو قنا ينظمون مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بقنا، مسيرة تقدمها الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وقيادات المديرية وموظفيها وقيادات إدارة قنا التعليمية؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن سعادته بتنظيم تلك المسيرة التي ضمت عددًا كبيرًا من قيادات التربية والتعليم والموظفين وطلاب المدارس، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية والمدارس التي بها مقار لجان انتخابية من تنظيم وتجهيز للمدارس والاستراحات لتسير العملية الانتخابية في سهولة ويسر.

وأشار الدكتور محمد السيد، إلى أن المشاركة الانتخابية واجب أصيل يحرص على تأديته كل مصري مدرك قيمة الوطن ودوره في الحفاظ عليه، لدعم الدولة وحث المواطنين على الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".