فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. مسيرة حاشدة لـ"مستقبل وطن" بالجيزة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مسيرة حاشدة بمدينة السادس من أكتوبر شارك بها الآلاف من أبناء محافظة الجيزة، وذلك قبل التوجه للجان الانتخابية لإدلاء بأصواتهم بمختلف مراكز وأقسام المحافظة في ثالث أيام الاقتراع الرئاسي.

وشارك بالمسيرة قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي الشيوخ والنواب عن محافظة الجيزة، فضلًا عن جموع غفيرة من المواطنين من جميع فئات الشعب المصري.

وردد المشاركون بالمسيرة نداءات مساندة للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي وتطالبه بمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في غضون السنوات الماضية.