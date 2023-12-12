“يونيفيل”: احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير

قال آندريا تبننتي المتحدث باسم قوات يونيفيل في لبنان، إننا نعمل على توفير الدعم وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان ومنع تفاقم التصعيد.

وتابع عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن قوات اليونيفيل تعمل على مراقبة الخط الأزرق من خلال جنود من أكثر من 47 دولة، مشيرًا إلى أننا نبذل ما بوسعنا لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم قوات يونيفيل، أن هناك تزايد احتمالية وجود حسابات خاطئة بعد شهرين من النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير، لافتًا إلى أن تبادل إطلاق النار مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والوضع يدعو للقلق.