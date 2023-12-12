لجان الأقصر كاملة العدد في آخر أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

شهدت لجان الأقصر بصفة عامة ولجنة مدرسة التحرير المشتركة بالعديسات بحري التابعة لمركز الطود بمحافظة الأقصر إقبالا كثيفا في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، وتجمع العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فيما قام نائب الدائرة وكبارها بتجهيز العربات لنقل الناخبين في سهولة ويسر.

وشهدت قرى ومراكز الأقصر توافد العديد من الناخبين ومشاركة كبيرة من النواب لحث الجميع على المشاركة والخروج لاختيار الرئيس القادم، وهو الأمر الذي تسبب في تكدس المواطنين وطوابير الانتخابات وسط رقص وغناء على أنغام الأغاني الوطنية التي انطلقت من مكبرات الصوت بالسيارات تحت رعاية النائب ناصر الضوي.

وبرغم التدافع والطوابير لكن الناخبين تحروا الانتظام لسير آمن للعملية الانتخابية فيما انشغل بعضهم بالتحطيب أمام اللجان دلالة على فرحتهم وتوافد العديد من النسوة طوال ساعات اليوم.

وبرغم هذا شهدت لجنة مدرسة التحرير الثانوية المشتركة في ثالث ايامها سلاسة في التعامل وانتظام في الطوابير برغم الإقبال الكبير وحث الجميع على التعامل بهدوء ودخول كبار السن أولا للإدلاء بأصواتهم فيما يتولى الشباب البحث عن ارقام الناخبين لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية بالأقصر

الانتخابات الرئاسية بالأقصر

الانتخابات الرئاسية بالأقصر

الانتخابات الرئاسية بالأقصر