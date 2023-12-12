الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إقبال غير مسبوق في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئايسة
الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، شهدت في اليوم الثالث والأخير إقبالًا شديدًا غير مسبوق من الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن اللجان شهدت تواجدًا كثيفًا من كل أطياف المواطنين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل للأجيال القادمة، وكان من اللافت حضور كبار السن والسيدات المصطحبات أطفالهن ما يدل على وعي المرأة بقوة دورها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، فضلًا عن ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والفتيات رافعين أعلام مصر مرددين الأغاني الوطنية التي تطلقها السماعات الضخمة في كل مكان في أجواء احتفالية كبيرة.

وكان اللواء عصام سعد، قد تابع أعمال التصويت في اللجان من غرفة العمليات الرئيسية بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ولم ترصد أي شكاوى وتسير العملية الانتخابية بانتظام في جميع اللجان والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة دون أي معوقات، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارئ بكل أجهزة المحافظة، مشيرًا إلى أن دور الأجهزة التنفيذية تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط
الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط
الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط
الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط
جانب من الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط
جانب من الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط
الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط
الانتخابات الرئايسة بمحافظة أسيوط
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