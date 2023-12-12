الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الخدمات الصحية المجانية.. دور بارز في انتخابات الرئاسة

الخدمات الصحية المجانية
الخدمات الصحية المجانية

عمدت وزارة الصحة خلال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية التواجد في مقار اللجان الانتخابية، من أجل تقديم الخدمات الصحية والطبية للناخبين وكذلك الإسعافات الأولية لأي طارئ قد يحدث.

وظهر جليًا الجهود التي قامت بها الصحة داخل اللجان الانتخابية حيث قامت بمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وكذلك إسعاف الناخبين كبار السن في حال تعرضهم لأي وعكات صحية وتقديم الكشف الطبي المجاني لهم.

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وفي منتصف اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المشرفين الخاصين بها سواء في التأمين الصحي الشامل أو التابعين لحياة كريمة، قاموا بتقديم 4 آلاف خدمة صحية للمواطنين من الناخبين.

كما انتشرت فرق الخدمات الصحية أمام مقار اللجان الانتخابية في محافظة مطروح، عبر العيادات المتنقلة وفي الإسماعيلية أيضًا قدم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الصحية كافة للناخبين والمنتفعين بالمبادرات الرئاسية والكشف الطبي المجاني.

كما انتشرت فرق الخدمات الطبية أمام مقار اللجان في بورسعيد، من خلال العربات المتنقلة التي تقدم خدمة الكشف الطبي للمواطنين وكذلك الاستعداد لأي طوارئ تحدث خلال سير العملية الانتخابية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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نواب التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

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