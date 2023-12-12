الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نواب التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

نواب التنسيقية
نواب التنسيقية

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وأدلى النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بصوته في مدرسة جابر الصباح، بمنطقة المقطم في القاهرة، وأدلت النائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بصوتها من مدرسة طبري بالشروق في محافظة القاهرة.

فيما أدلى النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بصوته في مدرسة عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، وأدلت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية بمحافظة الجيزة، وأدلت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بمساكن شيراتون في محافظة القاهرة.

تنسيقية شباب الأحزاب

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاثة أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، حتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية جموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.
وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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