الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: الوضع فى غزة "جحيم على الأرض" والسكان يعيشون فى الشوارع

القصف الإسرائيل على
القصف الإسرائيل على غزة

وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، فيليب لازاريني، الثلاثاء، الوضع في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض".

أضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس" أن سكان غزة يعيشون في الشوارع "وبحاجة إلى كل شيء"، وينشدون السلامة وإنهاء ما وصفه بـ"الجحيم على الأرض".

وأشاد لازاريني بالعاملين في الوكالة قائلًا إنهم "مطالبون بفعل المستحيل في ظل وضع يتعذر التعامل معه في القطاع".

في وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان الواقع في بيت لاهيا في شمال القطاع بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن القوات الإسرائيلية تقوم في هذه الأثناء بتجميع الذكور بما فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، مضيفًا: "نخشى اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم".

وطالب القدرة، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك فورًا لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى وحمايتهم.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا انتقدت فيه بشدة إسرائيل واتهمتها باحتجاز وإساءة معاملة الطواقم الطبية خلال مهمة عاجلة داخل غزة.

txt

صحة غزة: الاحتلال خطط لتدمير منظومتنا منذ بداية العدوان

لا يوجد سوى 11 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي 

قبل قليل، قال ريتشارد بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عبر رابط فيديو:"في 66 يومًا فقط، انتقل النظام الصحي في غزة من 36 مستشفى عاملة إلى 11 مستشفى تعمل جزئيًا - واحد في الشمال و10 في الجنوب".

أضاف:"لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات. ونأمل، ونناشد أن هذا لن يحدث، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وعمّقت الحرب المعاناة في غزة، التي قارن كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دمارها بدمار ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة شردوا بسبب الحرب، نصفهم من الأطفال.

وقالت وزارة الصحة إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 24 شخصًا على الأقل في رفح قرب الحدود مع مصر، حيث يبحث عشرات الآلاف عن مأوى.

وتخشى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة أن تطغى المجاعة والمرض على الأراضي الفلسطينية قريبًا، وتناشد إسرائيل تعزيز الجهود لحماية المدنيين.

في حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا العدوان في القطاع منذ السابع من أكتوبر، 18205 شهداء، و49645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

غزة سكان غزة جحيم فيليب لازاريني أونروا الفلسطينيين

الأكثر قراءة

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

قبل احتفالات رأس السنة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟