الأمم المتحدة: الوضع فى غزة "جحيم على الأرض" والسكان يعيشون فى الشوارع

وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، فيليب لازاريني، الثلاثاء، الوضع في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض".

أضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس" أن سكان غزة يعيشون في الشوارع "وبحاجة إلى كل شيء"، وينشدون السلامة وإنهاء ما وصفه بـ"الجحيم على الأرض".

وأشاد لازاريني بالعاملين في الوكالة قائلًا إنهم "مطالبون بفعل المستحيل في ظل وضع يتعذر التعامل معه في القطاع".

في وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان الواقع في بيت لاهيا في شمال القطاع بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن القوات الإسرائيلية تقوم في هذه الأثناء بتجميع الذكور بما فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، مضيفًا: "نخشى اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم".

وطالب القدرة، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك فورًا لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى وحمايتهم.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا انتقدت فيه بشدة إسرائيل واتهمتها باحتجاز وإساءة معاملة الطواقم الطبية خلال مهمة عاجلة داخل غزة.

لا يوجد سوى 11 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي

قبل قليل، قال ريتشارد بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عبر رابط فيديو:"في 66 يومًا فقط، انتقل النظام الصحي في غزة من 36 مستشفى عاملة إلى 11 مستشفى تعمل جزئيًا - واحد في الشمال و10 في الجنوب".

أضاف:"لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات. ونأمل، ونناشد أن هذا لن يحدث، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وعمّقت الحرب المعاناة في غزة، التي قارن كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دمارها بدمار ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة شردوا بسبب الحرب، نصفهم من الأطفال.

وقالت وزارة الصحة إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 24 شخصًا على الأقل في رفح قرب الحدود مع مصر، حيث يبحث عشرات الآلاف عن مأوى.

وتخشى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة أن تطغى المجاعة والمرض على الأراضي الفلسطينية قريبًا، وتناشد إسرائيل تعزيز الجهود لحماية المدنيين.

في حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا العدوان في القطاع منذ السابع من أكتوبر، 18205 شهداء، و49645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".