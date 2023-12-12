سيدات الأقصر يتصدرن المشهد الانتخابي في آخر أيام الاستحقاق الرئاسي 2024

تصدَّرت سيدات محافظة الأقصر صفوف الناخبين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، كما زاد إقبال الناخبين على اللجان للمشاركة في عملية الاقتراع.

وأكدت السيدات حرصهن على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهن، مؤكدين أهمية النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات التي تعد واجبًا واجبًا وطنيًا على الجميع تلبيته.

وشهدت قرى "العديسات بحري" بمدينة الطود شمال مدينة الأقصر التوافد الأكبر للناخبين من السيدات، مع استمرار التنظيم المميز من الشباب والفتيات حول اللجان، للتأكيد على الواجب الوطني بالتصويت في العملية الانتخابية ودعم الدولة في تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد.

وفي السياق، تابع محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، الإجراءات اللازمة وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، كذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية.

وأشاد المحافظ بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تسير بشكل منظم دون أية معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".