الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل جلسة الأمم المتحدة لبحث مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جلسة مناقشة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتنعقد جلسة الجمعية العامة ضمن الدورة العاشرة "متحدون من أجل السلام" لطرح مشروع القرار الذي فشل مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي في إقرار بسبب الفيتو الأمريكي.

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وكان 13 عضوا من أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، بينما استخدمت أميركا حق النقض لتسقط القرار.

وفي تصريحات سابقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة.

وتابع “ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق، فنحن نواجه احتمال انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة ولن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة”.

كما توجه بالشكر لقطرعلى جهود الوساطة بالتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات.

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فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بسبب الفيتو الأمريكي

وكان مجلس الأمن الدولي فشل أكثر من مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الاتفاق على قرار لوقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سوءا في غزة أو الضفة الغربية فمنذ بدء العدوان استشهد أكثر من 18 ألف فلسطيني بجانب تسجيل أكثر من 50 ألف مصاب وقرابة 10 آلاف مفقود مع تدمير أكثر من نصف قطاع غزة بالكامل.

وفشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها يوم الجمعة في إقرار مشروع قرار يتضمن وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو (النقض) لتكون الدولة الوحيدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار ما تسبب في إجهاضه.

ورغم أن جلسة الأمم المتحدة المقرر عقدها اليوم ستقر قرار لوقف إطلاق النار إلا أنه لن يكون ملزما وستستخدم واشنطن مجددا حق الفيتو ضده ان تم تمريره لمجلس الامن، ومع هذا يعول كثيرون على الضغط الدبلوماسي والإنساني الذي سيمثله القرار الأممي لوقف العدوان على غزة للشهر الثالث على التوالي.

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