رئيس شباب النواب يشارك في أطول مسيرة انتخابية ببورسعيد

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن محافظة بورسعيد شهدت اليوم، أطول مسيرة انتخابية في تاريخ المحافظة نظمها حزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.

الدور التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال الدكتور محمود حسين، في تصريحات صحفية، إن تلك المسيرة تأتي وتقديرا وعرفانًا بالدور التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار الشجاع بإنشاء العاصمة الإدارية قاطرة لمنجزات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقى في ذلك الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية علي مدار أيام الانتخابات ليدلوا بأصواتهم ويقولون كلمتهم فى تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة.

رسالة قوية للعالم

وأشار إلي أن مشاركة المصريين رسالة قوية للعالم أن الشعب المصري بجميع طوائفه يقف صفا واحدا خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية التي تواجهها بكثافة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأداء الواجب الوطني الذي نص عليه دستور مصر، والمشاركة في تحديد مستقبل هذا الوطن واختيار رئيس مصر القادم، الذي يصلح لقيادة البلاد علي مدار ٦ سنوات قادمة، ويتمكن من الحفاظ علي أمنها واستقرارها واستكمال مسيرة البناء.