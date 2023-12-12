الأنبا إيلاريون يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة النقيب (صور)

أدلى الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة النقيب بالغردقة.

كما شارك الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد من كهنة الإيبارشية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب الأزهري بسوهاج.

وأدلى الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفنية الثانوية المتقدمة للسياحة والفنادق بالوايلي.

كما شارك الأنبا إسحق أسقف طما في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الأزهار الابتدائية بمدينة طما.