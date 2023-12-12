الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا إيلاريون يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة النقيب (صور)

الانبا ايلاريون
الانبا ايلاريون

أدلى الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة النقيب بالغردقة.

كما شارك الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد من كهنة الإيبارشية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب الأزهري بسوهاج.

وأدلى الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفنية الثانوية المتقدمة للسياحة والفنادق بالوايلي.

كما شارك الأنبا إسحق أسقف طما في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الأزهار الابتدائية بمدينة طما.

نتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

مواد متعلقة

أسقف طما بسوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

الأنبا سيداروس يزور المعهد الازهري للقيام بالواجب الوطني (صور)

أسقف الوادي الجديد يصوّت في انتخابات الرئاسة بلجنة مدرسة الأمل (صور)

الأنبا بيجول يشارك في انتخابات الرئاسة بلجنة الوافدين بمدينة أسيوط (صور)

الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

أسقف منفلوط يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الأنبا ديمتريوس وكهنة ملوي يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالصناعية بنات (صور)

الأنبا أغناطيوس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بمجمع مواقف المحلة الكبرى(صور)

الأكثر قراءة

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟