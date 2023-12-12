الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حزب النور بالإسكندرية يواصل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

يواصل أبناء حزب النور بدائرة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، تواجد أعضائه للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي 2024، وقد توافدت عضوات النور أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، بينما عمل شباب النور على مساعدة الناخبين وتوصيلهم إلى اللجان الانتخابية.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

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