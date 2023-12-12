"روح الوطنية فى زى العمل".. عمال المصانع والمستشفيات يشاركون فى الانتخابات

في أحد المشاهد التي تجسد الإصرار والروح الوطنية، تجاوز العمال في المصانع والمستشفيات العوائق الزمنية للمشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية 2024، ولم يمنعهم الارتباط ببيئة العمل من أداء واجبهم الوطني، بل رفعوا شعار "انزل وشارك"، وأظهروا التزامهم بالديمقراطية ومستقبل البلاد.

وحمل العمال رسالة قوية بشأن أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية رغم التحديات اليومية، مرتدين ملابس العمل أثناء التصويت، حيث كان رمزًا للإصرار والاستعداد لممارسة حقهم الديمقراطي دون عائق يمنعهم من تحقيق ذلك.

إن هذا السلوك الوطني يبرز الإرادة الصلبة لهؤلاء العمال في تحقيق التغيير والمساهمة الفعّالة في مستقبل بلدهم، وتصرفهم يعكس روح الإيجابية والالتزام ببناء مستقبل ديمقراطي يستند إلى مشاركة الجميع في صنع القرارات.

وبالمشاركة الفعالة والإيجابية من قبل العمال في هذه الظروف، فإنهم يشكلون نموذجًا يلهم المجتمع بأسره للمشاركة الفعّالة والمسئولية في تحقيق مستقبل ديمقراطي يضمن مصلحة الجميع.

ففي مستشفى حميات طوخ، بمحافظة القليوبية، شاركت العاملات صورة لهن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يرتدين ملابس العمل ورافعين لافتات "انزل وشارك.. وخليك إيجابي".

وعلى جانب آخر، شارك العمال بالمصانع صورا لهم بملابس العمل حاملين أعلام مصر ولافتات مكتوبا عليها "تحيا مصر"؛ للحث وتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في تأدية الواجب الوطني وممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.