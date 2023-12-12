الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توقف عملية التصويت لمدة ساعة لاستراحة القضاة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توقفت عملية التصويت في اليوم الثاني للاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بشكل مؤقت لمدة ساعة لبدء استراحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقًا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

وتتوقف اللجان لبدء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يجرى إعلان ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

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