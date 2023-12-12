الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نادى الأسير الفلسطينى: ارتفاع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3810

المعتقلين
المعتقلين

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ارتفاع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3810، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

على صعيد آخر، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسئولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادًا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية، في بيان، صدر اليوم الخميس، هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدًا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

إسرائيل فلسطين قطاع غزة الامم المتحدة ميثاق الامم المتحدة قوات الاحتلال

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