الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أقباط بنى سويف يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات (فيديو)

مشاركة أقباط قرية
مشاركة أقباط قرية بني عدي في محافظة بني سويف في الانتخابات

حرص أقباط قرية بني عدي في محافظة بني سويف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت.

وحمل الناخبون لافتات دعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مكتوب عليها: "إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذوكس، أقباط قرية بني عدي يؤيدون فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية".

كما رفع الناخبون أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في دعم واضح منهم للدولة المصرية في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم الذي تشهده البلاد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية.. محافظ الفيوم يتفقد لجان الاقتراع بمركزي أبشواي ويوسف الصديق

الأنبا يوساب يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

طلب البنوك المركزية يرفع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 10% خلال 2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟