أقباط بنى سويف يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات (فيديو)
حرص أقباط قرية بني عدي في محافظة بني سويف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت.
وحمل الناخبون لافتات دعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مكتوب عليها: "إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذوكس، أقباط قرية بني عدي يؤيدون فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية".
كما رفع الناخبون أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في دعم واضح منهم للدولة المصرية في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم الذي تشهده البلاد.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.
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