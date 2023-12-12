حماة الوطن يقود مسيرة فى بنى سويف للحث على المشاركة بالانتخابات
شارك عدد كبير من المواطنين في مسيرة حزب حماة الوطن بمحافظة بنى سويف، التي انطلقت في طريقها إلى إحدى اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
وتصدر عدد من قيادات الحزب المسيرة رافعين أعلام الحزب ومصر وصور للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.
وفتحت لجان بنى سويف، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين، الذين حرصوا على التواجد من الصباح الباكر أمام اللجان.
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