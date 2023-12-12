نائب محافظ القاهرة تتابع سير العملية الانتخابية فى أحياء المنطقة الجنوبية

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية، من بينها محيط لجنة مدرسة "مصر الحرة" بكورنيش النيل بحي المعصرة، ومجمع المدارس بشارع الفيوم بحي دار السلام، ومقر اللجنة الانتخابية بمدرسة "صلاح سالم" بشارع رايل، ومدرسة "المستقلة" بشارع شريف، بنطاق حي حلوان، كما تفقدت مدرسة التدريب المهني بحي التبين، وسط حشود الناخبين القادمين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بيومها الثالث.

وأشادت نائب محافظ القاهرة بوعي المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري، مثمنة دور الشباب والمرأة الواضح في العملية الانتخابية.

وأكدت أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية، مع استمرار التصويت في كل لجان المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة دون معوقات، مع استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية، مع توفير كافة الخدمات لراحة المواطنين، ومنهم كبار السن وذوي الهمم.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة، لتسهيل عملية التصويت على المواطنين، كما قابلت عددًا من المواطنين للاطمئنان على توفير الخدمات خلال سير العملية الانتخابية.

يذكر أن المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قامت اليوم بجولات تفقدية مكثفة شملت مقار اللجان الانتخابية في أحياء المنطقة الجنوبية، من حي السيدة زينب وحتى التبين، كما قامت سيادتها بالتصويت في لجنة منطقة شق الثعبان بحي طره.

استقبلتها خلال الجولة اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة، والدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين، واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، والأستاذ شريف مكاوي سكرتير حي دار السلام، والأستاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين.

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