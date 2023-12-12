الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الشرطة النسائية تساعد الناخبين أمام اللجان (صور)

الشرطة النسائية تساعد
الشرطة النسائية تساعد الناخبين

منذ بداية الانتخابات الرئاسية، تقف الشرطة النسائية جنبًا إلى جنب مع الناخبين، بهدف مساعدتهم وتسهيل عملية التصويت والمشاركة في الاستحقاق الدستوري. 

وتقوم الشرطة النسائية أيضًا بتوفير الأمان وتأمين سير العملية الانتخابية.

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في منطقة العباسية كان هناك ظهور ملحوظ للشرطة النسائية التي اصطفت أمام مقار اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين في معرفة اللجان الفرعية وكذلك تأدية الواجب الوطني لهم كما شاركن في الاحتفالات التي حدثت أمام اللجان.

وكان للشرطة النسائية مواقف إنسانية عديدة على مدار أيام الانتخابات، ففي المقطم قامت إحدى أفراد الشرطة النسائية بمساعدة مسنة من أجل الإدلاء بصوتها والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وظهرت الشرطية وهي تساند السيدة.

وفي المطرية وتحديدًا مدرسة النصر سكول كان هناك اصطفاف للشرطة النسائية أمام مقار اللجان الانتخابية، من أجل مساعدة الناخبات من السيدات في الإدلاء بأصواتهن وكذلك إقرار عملية التأمين لسير العملية الانتخابية.

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