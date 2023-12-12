الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المحافظون في الشارع والمواطنون باللجان.. "التنمية المحلية" ترصد مظاهر الانتخابات

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء حول متابعة فعاليات اليوم الثالث والأخير لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات.

وأكد تقرير غرفة العمليات وجود انتظام تام وتوافد كبير من الناخبين على مراكز الاقتراع في جميع المحافظات وسط تقديم كل الدعم اللوجستي المطلوب من الأجهزة التنفيذية للمحافظات لجميع الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

وأوضح تقرير غرفة الأزمات بالوزارة أن المحافظين يقومون منذ الصباح الباكر بالمرور الميداني علي جميع اللجان الانتخابية في المراكز والمدن، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد التقرير أن اليوم الثالث لعملية التصويت تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية من المواطنين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات والتنسيق والتعاون مع جميع المديريات الخدمية والجهات المعنية للخروج بالمشهد الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية.

كما حرص اللواء هشام آمنة على الاطمئنان من المحافظين عبر اتصالات من خلال مقر الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان بالمحافظات والعمل على تذليل أي شكاوي أو مشكلات تواجه المواطنين فيما يخص عملية التصويت للحفاظ علي حقهم الدستوري والقانوني بكل حرية والعمل على الظهور بالشكل الحضاري واللائق أمام دول العالم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المحافظين أشاروا إلى تقديم كل التسهيلات للمتابعين والمراقبين المحليين والدوليين المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات وادارة الأزمات بالوزارة لم ترصد أي معوقات أو مشكلات تواجه الناخبين في الادلاء بأصواتهم بمختلف اللجان الانتخابية بالمحافظات والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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