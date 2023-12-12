الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة التحالف الوطنى تجوب الإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظم التحالف الوطني بالإسكندرية مسيرة شبابية جابت أنحاء المحافظة، لتشجيع ودعم الناخبين الذين نزلوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في رسالة للعالم تعكس تضافر ووعي الشعب.


وقال المهندس إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إن المسيرات التي ينظمها التحالف الوطني هي رسالة من الشعب المصري بكل أطيافه، والمجتمع المدني بكل قوته للداخل والخارج، أن الشعب يدرك ويعي جيدًا الأخطار التي تحيط بهذه الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة مفادها أن الشعب يستطيع حماية مقدراته ولا يمكن خداعه.

وأصاف، لـ"الدستور"، أن الشعب قادر على الحفاظ على أرضه والحفاظ على مستقبله، لافتًا إلى أن: شبابنا يستطيعون أن يبعثوا رسالة بوجودهم للعالم كله أن هذا الوطن لن يسقط.

وأشار إلى أن "الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام شهدت إقبالًا وحشودًا كبيرة جدًا ومشاركة من جميع الأطياف، والذي أبهر الجميع رغم رهاننا على وعي المصريين"، متابعًا: الشعب جيناته عظيمة من تاريخ عظيم، وهذا هو الشعب المصري.

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