عم علاء: "انتخبت السيسي علشان هو رجل المرحلة"

حرص علاء عبدالعزيز، مسن يبلغ من العمر ٨٠ عاما على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ توافد على مدرسة الخط العربي في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

قال علاء لـ"الدستور" إنه قرر المشاركة في الإنتخابات الرئاسية من أجل اختيار الرئيس القادم لمصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدخل على مرحلة صعبة جدا ولذلك لابد من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه انتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه رجل المرحلة والأجدر خلال الفترة المقبلة.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024