الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عم علاء: "انتخبت السيسي علشان هو رجل المرحلة"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص علاء عبدالعزيز، مسن يبلغ من العمر ٨٠ عاما على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ توافد على مدرسة الخط العربي في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

قال علاء لـ"الدستور" إنه قرر المشاركة في الإنتخابات الرئاسية من أجل اختيار الرئيس القادم لمصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدخل على مرحلة صعبة جدا ولذلك لابد من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه انتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه رجل المرحلة والأجدر خلال الفترة المقبلة.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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