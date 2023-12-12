نائب وزيرة التخطيط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية (صور)

أدلى الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد كمالي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق لكل مواطن وواجب عليه تجاه وطنه ليشارك بديمقراطية في اختيار من يقود مسيرة بلاده، مؤكدًا أن المشاركة السياسية أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، للنهوض بكامل حقوق الإنسان.

وأشاد كمالي بما تشهده العملية الانتخابية من تنظيم وتأمين، وحضور من جانب كل فئات الشعب مما يعكس الشكل الحضاري الذي لطالما ظهرت عليه مصر في ممارسة الحقوق والواجبات، موضحًا أن اليوم الثالث من الانتخابات يشهد توافد ملحوظ ممن لم يستطع المشاركة بالأيام الأولى، بما يعكس الوعي الوطني لدى المواطنين بأهمية أصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".