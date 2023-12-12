القاهرة الإخبارية: وصول 40 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطينى من معبر رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بوصول نحو 40 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وفي وقت سابق، قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، في مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أمس الإثنين، إن جيش الاحتلال يقصف مراكز الإيواء التابعة للأونروا في قطاع غزة، مشيرًا إلى الاستقبال اليومي لنحو 250 مصابا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة أنه تم خروج عدد كبير من مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف والكوادر الصحية في قطاع غزة.