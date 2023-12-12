لليوم الثالث.. مسيرات حاشدة لـ"مستقبل وطن" أسيوط لحث المواطنين على التصويت

شهدت مراكز محافظة أسيوط خروج العديد من المسيرات الحاشدة لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور النائب المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، والنائب الدكتور علي مهران أمين مساعد الحزب بأسيوط، ومحمود نفادي، أمين تنظيم الحزب بأسيوط، والنائب محمد عيد عبدالجواد، والنائب حمادة قرشي، والنائب يونس الجاحر، والنائب إبراهيم نظير، وأمناء الحزب ومساعديهم وهيئات المكاتب بالمراكز والقري والآلاف من المواطنين بمراكز ديروط وساحل سليم والبداري والفتح.

حث المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم

وانطلقت المسيرات الحاشدة لأمانات مراكز حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط في صورة مبهجة لحث المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم، وتوجهت المسيرات صوب اللجان الانتخابية لحث المواطنين علي التصويت، على النزول للمشاركة فى انتخابات الرئاسة في يومها الثالث والأخير، وكذلك لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي مرشح حزب مستقبل وطن.

وأكد المشاركون فى هذه المسيرات أنها تأتي دعما منهم للعملية الانتخابية، مطالبين بضرورة نزول كل مواطن له حق الانتخاب حتى يشهد العالم كله، على وقفة الشعب المصرى بكل أطيافه خلف قائده لاستكمال مسيرة التنمية فى الوطن.

دعم العملية الانتخابية

وأشار أمين المحافظة المهندس ياسر عمر، إلى أن المسيرات الحاشدة نظمتها أمانات مستقبل وطن فى المراكز والأقسام وكذلك أعضاء البرلمان نواب وشيوخ ، وهى مشاركة من الحزب لدعم العملية الانتخابية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذى عبر بالوطن إلى بر الأمان خلال السنوات الماضية ويستكمل المسيرة فى ولاية رئاسية جديدة داعيا إلى النزول بقوة والمشاركة الإيجابية من كل أطياف المجتمع المصرى.