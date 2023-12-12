المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنته الانتخابية بمدرسة طارق بن زياد بالإسكان الصناعي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وقال "عبد الهادي"، بعد الإدلاء بصوته، إن المشاركة في العملية الإنتخابية واجب وطني ومسئولية يتحملها كل مواطن إتجاه بلده حتي نستطيع معًا استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر شهدت علي مدار السنوات الماضية عمليات إصلاح إقتصادية وتنموية غير مسبوقة.

كما أكد أيضا على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، وأن هناك شباب مصريين متطوعين لمساعدة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم كافة المساعدات لهم والبحث من خلال الرقم القومي لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.