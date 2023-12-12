الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشباب يصطفون أمام لجنة مدرسة محمد فريد التجريبية بعابدين للإدلاء بأصواتهم

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

حرص عدد كبير من الشباب على الحضور إلى مقر اللجنة الانتخابية في مدرسة محمد فريد التجريبية، في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة.

أكد الحضور أنهم جاءوا للمشاركة في العرس الديمقراطي، واستخدام حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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