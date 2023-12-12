ناخبة لـ"الدستور": السيسى جعلنا على اتصال مستمر بالعالم الخارجى

قررت هبة محمود، ناخبة، صاحبة الـ49 عاما من عمرها، النزول في آخر أيام انتخابات الرئاسة 2024، اليوم الثلاثاء الموافق الـ12 من شهر ديسمبر.

وقالت هبة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بصراحة المرشح عبدالفتاح السيسي له العديد من الإنجازات منذ أن تولى رئاسة الجمهورية، السيسي، أنشأ الكباري وجعل الدنيا والطرق أسهل بالنسبة لنا خاصة الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن عملهم، ووصلنا بالعالم الخارجي، وكل ما يفعله السيسي سيعود على أبنائنا".

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت اليوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.