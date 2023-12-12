الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاهن كنيسة النزهة يدلي بصوته في الشروق: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

كاهن كنيسة النزهة
كاهن كنيسة النزهة

عبر القس فيلوباتير مجدي عن بالغ سعادته بالمشاركة والأدباء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق.

وقال القس فيلوباتير إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن يحب بلده، وطالب الجميع بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثالث والأخير، موجهة رسالة للجميع يجب أن نحافظ على مصر.

حرص كبار السن مع بداية اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية 2024، على التواجد أمام لجنة الطبري بالشروق للإدلاء بأصواتهم الانتخابي، وقد أعضاء مستقبل وطن الخدمات لهم تسهيلا عليهم منذ دخولهم حتى خروجهم.

وشهدت لجنتي الشهيد ياسر جنينة والطبري بالشروق إقبالا كثيفا من جانب الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية من قبل فتح اللجان حيث حرص المواطنون على التدافع للوقوف أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أول أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

 متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كاهن كنيسة النزهة
كاهن كنيسة النزهة
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

رئيس مجمع الكنائس المعمدانية بالشروق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

والدة الشهيد أحمد رشدي: "جيت انتخب عشان دم ابني ما يروحش"

لليوم الثالث.. إقبال كثيف لانتخاب الرئيس في لجنتي ياسر جنينة والطبري بالشروق

إقبال كبير من الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية في الطبري بالشروق

النائب محمد سليمان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

أهالي الشروق ينظمون مسيرة لتشجيع المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بمدينة الشروق

في اليوم الثاني للانتخابات.. رصد أطول طابور انتخابي قبل انطلاق التصويت بالشروق

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟