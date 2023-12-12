الأنبا فام يدلى بصوته بمدرسة الإعدادية الثانوية للبنات بالمنيا الجديدة (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا فام يدلي بصوته بمدرسة الإعدادية الثانوية للبنات بالمنيا الجديدة

وقام نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق المنيا، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الإعدادية الثانوية للبنات بالمنيا الجديدة.

وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسئولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء حيث نشترك معًا في عمل واحد".

كما دعا الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات لممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلي بصوته داخل لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

وحث رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة المصريين في الانتخابات واجب وطني هام للعمل على مستقبل مصر.

وأضاف رئيس الأساقفة عن العملية الانتخابية إنه مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية.

من جهة أخرى، أيضا تقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها بالعديد من الخدمات للناخبين، حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في إطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس أرقام واتس آب لمساعدة الناخين لا سيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم:

1- عبدالفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).