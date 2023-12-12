الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الانبا أكليمندس يؤدي الواجب الوطني في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية (صور)

الانبا اكليمندس
الانبا اكليمندس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الانبا أكليمندس يؤدي الواجب الوطني في لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بألماظة

نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بألماظة.

كما استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير أسقف ابوقرقاص وتوابعها  بمقر المطرانية مجموعة كبيرة تضم عددا من فضيلة شيوخ الأزهر والأوقاف بابوقرقاص وبعض من مسؤولي الجهات الإدارية والحكومية بابوقرقاص.

ثم توجه نيافته وبصحبة عدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة ومن أهالي ابوقرقاص بصفة عامة إلى مدرسة قاسم امين الاعدادية بالفكرية مركز بابوقرقاص حيث أدلى نيافته بصوته الانتخابي ثم عاد إلى المطرانية، ليقوم الآباء الكهنة وكافة الشعب الذي كان مرافقا لنيافته بالادلاء بصوتهم الانتخابي.

وقال عبر صفحته الرسمية: (راجيين جميعا سلام وأمن ونهوض بلدنا العزيز مصر تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الانبا تواضروس الثاني).

وايضا أدلى القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر قسم سيدي جابر، وهى اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وأكد القمص أبرآم في تصريحات له، أن الكنيسة المصرية على مر العصور لها دور وطني كبير تؤديه بإخلاص ووفاء، وتأكيدًا على هذا الدور، شجعت الكنيسة شعبها رجالًا ونساءً على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد وكيل البابا، بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور، وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام مما يسهل الأمور على المواطنين متمنيًا أن تتمتع مصر بالسلام والنمو في كافة المجالات.

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، وكذلك الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي، وقداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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