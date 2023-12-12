مطران إخميم يحتفل بالعُرس الديمقراطى بمدرسة الفتح الابتدائية (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

مطران إخميم يحتفل بالعُرس الديمقراطي بمدرسة الفتح الابتدائية

أدلى الأنبا بسادة مطران إيبارشية إخميم وساقلتة وعدد من كهنة الإيبارشية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الفتح الابتدائية بإخميم.

وأدلى الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين وعدد من رهبان الدير بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة الرسمي، في تعليق عبر صفحة مركز الكنيسة الإعلامي إنه رغم الظروف الصحية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. نموذج رائع فى الوطنية وحب مصر.

وتوجه الأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها، لمقر لجنته الانتخابية، بمدرسة أحمد راشد الابتدائية، بمنشية سليمان - مركز أطفيح.

وكان في استقباله، عمدة البلد، ومدير المدرسة، وفضيلة إمام جامع القرية، وأمناء الأحزاب، وكبار العائلات، وكثير من أقباط القرية.

وبعد أن أدلى نيافته بصوته، رحب به الجميع في جلسة محبة، سادتها روح المودة العميقة، التي تجمع دائمًا بين الأقباط والمسلمين، في شتى المناسبات المختلفة، ودارت أحاديث كثيرة في حب مصر.

من جهة أخرى أيضا تقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها بالعديد من الخدمات للناخبين، حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في إطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس أرقام واتس آب لمساعدة الناخين لا سيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبدالفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).