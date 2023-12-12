أسقف كنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة يُدلى بصوته فى الانتخابات (صور)
أدلى الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة.
وأدلى الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السلاموني الابتدائية بقرية السلاموني، مركز إخميم.
وأدلى نالأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، وعدد من رهبان الدير بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة الوافدين بمدرسة مصطفى عابد بوادي النطرون.
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