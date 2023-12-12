الأنبا ويصا مطران البلينا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بـالانتخابات الرئاسية 2024، ويتوجهون إلى المدارس المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وشارك الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس ودار السلام في الانتخابات الرئاسية، وأدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الثانوية بنات.

أسقف طما يشجع خلال عظته على المشاركة في الانتخابات

كما ترأس الأنبا ـسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، في دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وتصدرت عظته التي ألقاها بالقداس، كلمات تشجيعية لكل المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال إن المشاركة الإيجابية هي واجب وطني وقومي، وجزء لا يتجزأ من أركان دولة المواطنة الصحيحة، وجزء مهم في الحياة المسيحية، لأن السيد المسيح نفسه أحب وطنه فلسطين، من كل قلبه، وكان هو والقديس يوسف النجار والسيدة مريم العذراء يخضعون بكل حب إلى قوانين البلد التي احتوتهم.

وأضاف المسيح نادى بالخضوع للقوانين حينما َأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا للهِ للهِ». فَتَعَجَّبُوا مِنْهُ." (مر 12: 17)، كما أن هناك توصيات صدرت عن القديس بولس الرسول في رسالتيه إلى أهل وشعب رومية وتلميذه تيموثاوس نادى خلالها بضرورة محبة الوطن إذ قال "لِتَخْضَعْ كُلُّ نَفْسٍ لِلسَّلاَطِينِ الْفَائِقَةِ، لأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ، وَالسَّلاَطِينُ الْكَائِنَةُ هِيَ مُرَتَّبَةٌ مِنَ الله.. فَأَطْلُبُ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْ تُقَامَ طَلِبَاتٌ وَصَلَوَاتٌ وَابْتِهَالاَتٌ وَتَشَكُّرَاتٌ لأَجْلِ جَمِيعِ النَّاسِ لأَجْلِ الْمُلُوكِ وَجَمِيعِ الَّذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبٍ، لِكَيْ نَقْضِيَ حَيَاةً مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً فِي كُلِّ تَقْوَى وَوَقَارٍ.

كماأدلى الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة بني مزار الثانوية بنين ببني مزار.

وتوجه الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، إلى المدرسة الكائن بها لجنته الانتخابية لادلاءه بصوته في الانتخابات الرئاسية.

بالاضافة الى ذلك أدلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة القومية الابتدائية ببني سويف.

وايضا شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية شمال الجيزة، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

انتخابات الرئاسة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.