"سيد فاروق" يشعل لجنة الشهيد بمصر القديمة بعرض "تحطيب" (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال بمصر القديمة، عرض "تحطيب" من قبل أحد المواطنين يدعي سيد فاروق وابن شقيقه، وتفاعل معه الكثير من الناخبين المنتظرين أمام اللجنة.

والتف الأطفال وبعض المواطنين حول عرض التحطيب الذي قدمه بتناغم مع ابن شقيقه بشكل أثار إعجاب الجميع أمام اللجنة.

وأكد فاروق أن التحطيب والرقص علي "الطبل البلدي" هواية له منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه موظف ولكن التحطيب هوايته منذ الصغر.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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