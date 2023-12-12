عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

في خطوة تعكس الوعي والمسؤولية الوطنية، شارك العاملون في شركة الإسكندرية للبترول لليوم الثالث على التوالي في عملية الانتخابات الرئاسية المصرية للعام 2024.

عمال الإسكندرية للبترول

تأتي هذه المشاركة استجابةً لرسالة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، التي حثّ فيها العمال على ضرورة المشاركة في هذا الحدث الديمقراطي الهام.

المقرات الانتخابية

وبهذه المناسبة، شهدت شركة الإسكندرية للبترول إقبالًا كبيرًا من قبل العاملين، حيث توجهوا إلى المقرات الانتخابية برئاسة الكيميائي علاء أمين، رئيس مجلس الإدارة.

وأكد محمد جبران على أهمية هذه المشاركة، مشيرًا إلى أنها تعبر عن الالتزام بالمسؤولية الوطنية والإيمان بأهمية الدور الفعّال في بناء وتطوير الجمهورية.

ممارسة حقوق المواطنة بالمشاركة السياسية

وفي هذا السياق، أشاد وزير البترول، المهندس طارق الملا، بتاريخ العمال في قطاع البترول في المشاركة الإيجابية والمنظمة في جميع الاستحقاقات السياسية، وشدد على أهمية استمرار هذا الدور في الاستحقاق الرئاسي، مؤكدًا على ضرورة ممارسة حقوق المواطنة بالمشاركة السياسية.

الاستحقاق الدستوري

من جهته، أكد رئيس اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للبترول، طارق تاج الدين، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس التزام العاملين وولائهم للوطن، كما وأشار إلى أهمية هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يعكس إرادة الشعب المصري في تحديد مستقبله واختيار القيادة التي تمثل تطلعاته.

إرادة الشعب المصري

ويعكس مشهد مشاركة عمال شركة الإسكندرية للبترول في انتخابات الرئاسة 2024 إرادة الشعب المصري في المشاركة الفاعلة والمسؤولة في بناء مستقبل البلاد، وذلك في إطار العمل نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستمرار في مسيرة التنمية المستدامة.