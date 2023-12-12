الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التحالف الأهلي التنموي وحياة كريمة" ينظمان حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالبحيرة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظم أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة بمحافظة البحيرة، مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024  والتي تجرى في يومها الثالث والأخير.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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