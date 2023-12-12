الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"جيروزاليم بوست": 1645 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا منذ بداية الحرب فى غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت فضائية الغد في نبأ عاجل لها، بأن هناك إصابة لـ 1645 جنديًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

إجلاء نحو 600 جندي منذ بداية الحرب

كان جيش الاحتلال قد أكد أنه تم إجلاء نحو 600 جندي منذ بداية الحرب في غزة من بينهم 127 بحالة حرجة، بجانب إجلاء 60 مصابا من منطقة القتال بغزة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ارتفاع الإصابات في صفوفها لـ 560 مصابا من جنودنا منذ بداية العملية البرية في غزة.

إصابة 100 جندى بالعمى في المعارك بشمال قطاع غزة

كان موقع "هيئة البث الإسرائيلية" أعلن، الأسبوع الماضى، عن إصابة أكثر من 100 جندى بالعمى، إما جزئيًا وكليًا، جراء انفجارات ناجمة عن المعارك بشمال القطاع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى ضد قطاع غزة، تتكتم سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق عن خسائرها البشرية، ووصل إجمالى قتلى الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 420 جنديًا وضابطًا، من بينهم 97 منذ إعلانها عن الحرب البرية ضد القطاع.

الحرب في غزة قطاع غزة إسرائيل

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