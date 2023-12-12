أحمد على عكازة أمام اللجنة: "هنتخب السيسي عشان مبادرته "حياة كريمة"

على الرغم من عدم قدرته على التحرك بسهولة إلا أنه قرر الإدلاء بصوته في الانتخابات كونه يعتبره واجب وطني ويجب عليه، هو أحمد خميس 39 عاما، والذي فقد قدمه أثناء عمله.

ظهر أحمد بعكازه في أرجاء مدرسة عرب العيايدة الابتدائية التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، والتي يقام بها انتخابات الرئاسة للعام 2023، وأوضح لـ"الدستور" أن سبب حرصه على الانتخاب هو إعطاء صوته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم له الكثير ومازالت تقدم من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وتابع أنه يجب على كل مواطن ومواطنة مصرية تشريف بلادهم بالذهاب للإدلاء بأصواتهم وخاصة أهالي القرى، بعد أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد على مر عقود مضت الذي فكر بهم وقدم لهم الحياة الآدمية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.