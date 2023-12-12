سيدات دار السلام يحرصن على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

حرص عدد من السيدات على التوافد والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية بمنطقة دار السلام للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية، التى شهدت إقبالا متوسطا من المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتواجد المواطنون أمام اللجان بمنطقة مجمع المدارس ومدارس الفاروق، وذلك قبل موعد فتح اللجان، بمختلف الأعمار والفئات حاملين أعلام مصر.

فيما تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة الانتخابات الرئاسية، لمتابعة ورصد عملية التصويت في الداخل، لليوم الثالث والأخير، من خلال فريق متابعة يصل لحوالي 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، حيث يتم رصد العملية الانتخابية لحظة بلحظة منذ فتح باب اللجان الانتخابية وحتى إغلاقها على مدار أيام الانتخاب.

ورصد متابعونا انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثالث، وفتح معظم لجان الاقتراع في موعدها في التاسعة صباحًا، باستثناء عدد قليل من اللجان التي بدأ فيها التصويت متأخرًا بعض الوقت، حيث تم فتح عدد 8029 لجنة في 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد عدد 15011 عملية رصد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.