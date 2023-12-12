الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شباب حياة كريمة يساعدون الناخبين في معرفة اللجان بأسوان

شباب حياة كريمة
شباب حياة كريمة

شهدت مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية في مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، وتزامنًا مع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، مساعدة عدد من شباب مؤسسة "حياة كريمة" للناخبين المتوافدين على مقر اللجان لمعرفة رقم لجنتهم الانتخابية.

جاء ذلك لتقديم التسهيلات والتيسيرات لجميع الناخبين المتوافدين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية في مدينة أسوان استمرار توافد الأهالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر.

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