شباب حياة كريمة يساعدون الناخبين في معرفة اللجان بأسوان

شهدت مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية في مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، وتزامنًا مع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، مساعدة عدد من شباب مؤسسة "حياة كريمة" للناخبين المتوافدين على مقر اللجان لمعرفة رقم لجنتهم الانتخابية.

جاء ذلك لتقديم التسهيلات والتيسيرات لجميع الناخبين المتوافدين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية في مدينة أسوان استمرار توافد الأهالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر.